Киркоров рассказал о первой любви своей дочери

Филипп Киркоров воспитывает двоих детей, рожденных с помощью суррогатного материнства. Дочь Алла-Виктория, которой сейчас 12 лет, уже пережила свою первую романтическую историю, о чем с удивлением и гордостью рассказывает ее звездный отец.