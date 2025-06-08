Можно ли играть на спор с детьми?

Эдди и Туччи расскажут, как правильно организовать такое развлечение. 123RF/legion-media.ru Эта тема вызывает множество споров и разногласий, ведь, с одной стороны, такие игры могут развивать у малыша чувство ответственности, учить преодолевать трудности и стимулировать логическое мышление.