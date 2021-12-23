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"Он первый начал": избитый фигурист Соловьёв первым толкнул оппонента (видео)

"Он первый начал": избитый фигурист Соловьёв первым толкнул оппонента (видео)

Появилось видео избиения фигуриста Дмитрия Соловьева, звезды шоу "Ледниковый период". 32-летний фигурист, олимпийский чемпион Дмитрий Соловьёв, как сообщалось ранее, был жестоко избит возле одного из ночных развлекательных заведений в Москве.

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