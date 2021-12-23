"Он первый начал": избитый фигурист Соловьёв первым толкнул оппонента (видео)

Появилось видео избиения фигуриста Дмитрия Соловьева, звезды шоу "Ледниковый период". 32-летний фигурист, олимпийский чемпион Дмитрий Соловьёв, как сообщалось ранее, был жестоко избит возле одного из ночных развлекательных заведений в Москве.