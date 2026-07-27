📷❗️Датская компания Terma продвигает концепцию многофункционального внешнего контейнера для истребителей F-35, опираясь на уже сертифицированную конструкцию подвесного модуля с 25-мм пушкой GAU-22/A.
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📷❗️Датская компания Terma продвигает концепцию многофункционального внешнего контейнера для истребителей F-35, опираясь на уже сертифицированную конструкцию подвесного модуля с 25-мм пушкой GAU-22/A.