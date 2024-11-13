МИД Молдавии вызвал поверенного в делах Грузии из-за совета премьер-министра Кобахидзе

Министерство иностранных дел (МИД) Молдавии вызвало поверенного в делах Грузии Давида Бочоришвили после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предложил провести расследование выборов в Молдавии.
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