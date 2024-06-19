Какие страны открыты к иностранным стартапам

Несмотря на общую социально-экономическую турбулентность и сложность свободного перемещения по миру, сегодня возможность жить там, где хочешь, и воплощать свои идеи в реальные проекты доступна почти всем — считает Дмитрий Сергунин, основатель сервиса умной релокации в Испанию ReloSpain.