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Надаль снялся с «Уимблдона», новичок «Зенита», 3 россиянина в 1-м раунде драфта НХЛ, Федотова распределят на корабль или подлодку и другие новости утра

Надаль снялся с «Уимблдона», новичок «Зенита», 3 россиянина в 1-м раунде драфта НХЛ, Федотова распределят на корабль или подлодку и другие новости утра

1. Драфт НХЛ-2022. Несмотря на разные опасения, в первом раунде были выбраны 3 россиянина – защитник Павел Минтюков («Анахайм», 10-й номер), форварды Иван Мирошниченко («Вашингтон», 20-й) и Данила Юров («Миннесота», 24-й).

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