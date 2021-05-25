Байден озабочен: Мэр Риги на льду заплыл за флажки

Дискуссии о политике "Не в стороне"

Фото: Girts Ragelis / Shutterstock Разворот авиалайнера компании Ryanair в небе над Белоруссией и его посадка в Минске с дальнейшим задержанием Романа Протасевича вызвали целую волну последствий, которую вряд ли можно было предсказать заранее.