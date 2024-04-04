ТАСС: Стены «Крокуса» были отделаны горючими и токсичными материалами

Это могло способствовать очень быстрому распространению огня после поджога террористамиСтены «Крокус Сити Холла» были отделаны горючими материалами, это могло способствовать очень быстрому распространению огня после поджога террористами, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
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