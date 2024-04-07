Volkswagen раскрыл подробности об обновленном Transporter

Volkswagen Transporter нового поколения дебютирует на Международном автосалоне, который будет проходить осенью в Германии, но уже сейчас стало известно о том, что стоимость автомобиля будет начинаться от 3 700 000 рублей.
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