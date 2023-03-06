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Зеленский встретился с представителями правящей партии Германии

Зеленский встретился с представителями правящей партии Германии

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с правящей Социал-демократической партией Германии для дипломатических переговоров касательно оказанной помощи Киеву и дальнейшего развития событий и сотрудничества.

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