Молдавия сообщила, что Венгрия будет снабжать газом Приднестровье

Поставки газа в Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) с 14 февраля начнет венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG, заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан 13 февраля в эфире кишиневского телеканала Jurnal TV.
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