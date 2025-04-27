ИТ-эксперт Селиверстов: микрофон колонки может стать "ушами" для хакера на майских

С учетом приближающихся майских праздников и вероятного отъезда многих россиян, глава отдела исследований в области ИИ Университета 2035 Ярослав Селиверстов в интервью с RT представил комплекс рекомендаций по повышению безопасности домашних умных устройств и сетей на время отсутствия человека дома.
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