С учетом приближающихся майских праздников и вероятного отъезда многих россиян, глава отдела исследований в области ИИ Университета 2035 Ярослав Селиверстов в интервью с RT представил комплекс рекомендаций по повышению безопасности домашних умных устройств и сетей на время отсутствия человека дома.