На фондовых рынках Китая и Гонконга вводится запрет на короткие продажи акций

Короткие продажи акций в Гонконге и на биржах материкового Китая, запрещены с сегодняшнего дня. Так называются сделки, совершаемые с займом акций у брокера, что позволяет трейдеру «положить в карман» разницу, если их цена упадет.
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