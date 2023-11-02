RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 194 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Nемо
    Интересно он реально настолько тупой или считает россиян тупыми? На торжественном заседании открытия НАТО в 1949 году...Песков заявил, чт...
  • sorsw
    Ой, спасибо, что сказал... нам убогоньким...Песков заявил, чт...
  • Серж Серов
    Мы все на столько тупые,спасибо песочный за политинформацию...Песков заявил, чт...

Депутат Чепа: своим заявлением Залужный признаёт полный провал контрнаступления

Депутат Чепа: своим заявлением Залужный признаёт полный провал контрнаступления

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что украинский конфликт зашёл в тупик, в связи с чем ВСУ не смогут добиться прорыва.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх