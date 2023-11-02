Депутат Чепа: своим заявлением Залужный признаёт полный провал контрнаступления

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что украинский конфликт зашёл в тупик, в связи с чем ВСУ не смогут добиться прорыва.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии