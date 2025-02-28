В Подмосковье сотрудники полиции выявили нарушения миграционного законодательства

Сотрудники полиции УМВД России по Ленинскому г.о. при силовой поддержке Росгвардии в рамках оперативно-профилактического мероприятия, направленного на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства, проверили территорию одного их промышленных объектов в селе Беседы.