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На arXiv представили архитектуру Dalek для агентных систем с самовоспроизведением

На arXiv представили архитектуру Dalek для агентных систем с самовоспроизведением

Научный портал arXiv опубликовал описание новой конструкции под названием Dalek. Авторы называют её закрытой машиной для агентов, которая способна к самоподдержанию, самоэволюции, самовоспроизведению и самоорганизации.

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