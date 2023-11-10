Взорвалось судно, которое шло «теневым» «зерновым коридором»

Политнавигатор Украинская сторона заявила о поражении российской ракетой сухогруза под флагом Либерии, которое заходило в порт Южный Одесской области вопреки предостережениям Минобороны РФ о том, что Москва после разрыва «зерновой сделки» будет считать перевозчиками вооружений все плавсредства, направляющиеся в украинские порты.