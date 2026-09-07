За несколько часов до презентации Xiaomi 18 Fold показали в керамической версии

Лу Вейбинг раскрыл ещё один вариант складного флагмана накануне официального анонса Глава Xiaomi Лу Вейбинг перед сегодняшней презентацией показал специальную версию складного смартфона Xiaomi 18 Fold.
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