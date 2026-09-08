Рейтинг президентов США по мнению Трампа.1. Величайший Трамп2. Великие3. Почти великие4. Среднего4. Ниже среднего6.
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