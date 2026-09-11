В Ростове в выходные потеплеет до +32 градусов

В донской столице в предстоящий уик-энд ожидается жаркая погода без существенных осадков. Согласно прогнозу Гидрометцентра, пик тепла придётся на воскресенье, когда воздух может прогреться до +32 градусов.
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