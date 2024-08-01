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Добрый Мир

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  • Leon Dan
    Таке все за ресурсы бьются. Высокие слова лишь обертка.Запад бьется не з...
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Запад бьется не за Киев, а за полезные ископаемые на триллионы долларов: корпорации скупили землю на Украине еще до "распродажи" Зеленского

Запад бьется не за Киев, а за полезные ископаемые на триллионы долларов: корпорации скупили землю на Украине еще до "распродажи" Зеленского

Сбор урожая пшеницы в Харьковской области. REUTERS Вчера 874 прочитали Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский продал землю в своей стране крупным западным корпорациям.

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Комментарии
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LD
Leon Dan
Таке все за ресурсы бьются. Высокие слова лишь обертка.
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