Сбор урожая пшеницы в Харьковской области. REUTERS Вчера 874 прочитали Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский продал землю в своей стране крупным западным корпорациям.
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