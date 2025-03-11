Министр Шуклина призналась в любви к фильмам с участием хулигана Кологривого

В рамках обсуждения речь касалась развития новосибирского кинематографа. Министру культуры Новосибирской области Юлии Шуклиной был задан вопрос – как она относится к творчеству актера родом из столицы Сибири Никите Кологривому.
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