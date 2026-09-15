6 лет обновлений и батарея больше, чем у Galaxy A07. Представлен Samsung Galaxy A08 — бюджетный смартфон с One UI 9.0 из коробки

И защитой IP64 Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy A08. Новинка появилась на рынке Боснии и Герцеговины и получила два основных улучшения относительно Galaxy A07 — аккумулятор увеличенной емкости и улучшенную защиту корпуса от воды и пыли (IP64).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым