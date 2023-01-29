«Он мне сильно помешал»: екатеринбурженка объяснила, зачем ищет киллера, готового убить бизнесмена

Она предлагает крупную сумму.Адвокат Дмитрий Палтусов сказал, что подобное видео можно расценивать как покушение на организацию убийстваРанее СМИ писали о екатеринбурженке Божене, которая выставила на своей странице в соцсети странную вакансию.