Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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«Он мне сильно помешал»: екатеринбурженка объяснила, зачем ищет киллера, готового убить бизнесмена

«Он мне сильно помешал»: екатеринбурженка объяснила, зачем ищет киллера, готового убить бизнесмена

Она предлагает крупную сумму.Адвокат Дмитрий Палтусов сказал, что подобное видео можно расценивать как покушение на организацию убийстваРанее СМИ писали о екатеринбурженке Божене, которая выставила на своей странице в соцсети странную вакансию.

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