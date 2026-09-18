С помощью ДЭГ на выборах в Госдуму проголосовали около 462 тысяч москвичей

Порядка 462 тысяч человек использовали дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах депутатов Госдумы в Москве в первый час.
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