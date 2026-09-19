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Мәскәү вакыты белән 14:00 сәгатьтә сайлаучыларның 32,58 проценты тавыш бирде

IХ чакырылыш Дәүләт Думасына сайлауда сайлаучыларның килүе Мәскәү вакыты белән 14:00 сәгатькә 32,58 процент тәшкил иткән.

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