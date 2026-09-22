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Нижегородская правда

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Выставка собак и кошек «Зоомир» пройдет на Нижегородской ярмарке в октябре

Выставка собак и кошек «Зоомир» пройдет на Нижегородской ярмарке в октябре

С 3 по 4 октября в павильонах Нижегородской ярмарки состоится выставка «Зоомир». В программе мероприятия рейтинговые выставки собак.

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