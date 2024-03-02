Врач Спахов назвал продукты с флавонолами, замедляющими старение

Гастроэнтеролог Константин Спахов рассказал в интервью АиФ важность включения в рацион продуктов, богатых флавонолами, для снижения риска развития различных заболеваний, таких как онкология, сердечно-сосудистые заболевания и болезнь Альцгеймера.
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