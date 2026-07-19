Удары ВС РФ по газовому заводу и логистическому центру на Украине показали на видео

Министерство обороны России показало видеозапись, на которой запечатлен удар беспилотника «Герань-4 Сикер» по логистическому объекту в селе Березна Черниговской области, а также по газоперерабатывающему предприятию в районе населенного пункта Андреевка Харьковской области.
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