Страна и люди
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Страна и люди

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Удары ВС РФ по газовому заводу и логистическому центру на Украине показали на видео

Удары ВС РФ по газовому заводу и логистическому центру на Украине показали на видео

Министерство обороны России показало видеозапись, на которой запечатлен удар беспилотника «Герань-4 Сикер» по логистическому объекту в селе Березна Черниговской области, а также по газоперерабатывающему предприятию в районе населенного пункта Андреевка Харьковской области.

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