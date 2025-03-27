BNS: США и Литва изучают версию о причастности России к гибели солдат на учениях

В Литве расследуют инцидент, в результате которого погибли военнослужащие США. По одной из версий, за этим могли стоять российские или белорусские спецслужбы, сообщило агентство Baltic News Service (BNS) со ссылкой на неназванные источники.
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