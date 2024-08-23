Банк «Санкт-Петербург» может выплатить 27,3 руб дивидендов на обыкновенную акцию

Наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» (БСПБ) рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за первое полугодие 2024 года в размере 27,26 рублей на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля на одну привилегированную акцию, следует из сообщения кредитной организации.