«Украина — это американская проблема». Президент Бразилии не принял на аудиенцию гонца Зеленского

Итальянское издание La Repubblica заявил, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался встречаться с бывшим премьер-министром Италии Массимо д’Алемой, приехавшим по просьбе Владимира Зеленского.
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