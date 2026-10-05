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Царьград

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Юные самбисты из Самарской области взяли золото и серебро первенства мира

Юные самбисты из Самарской области взяли золото и серебро первенства мира

Самарская спортсменка победила в финале весовой категории до 65 кг на проходящем в Греции первенстве мира среди кадетов, а ее земляк Тимофей Нехорошев стал серебряным призером в категории до 88 кг.

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