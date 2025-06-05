Путин и средний палец всему миру. Кого раскритиковал российский лидер? Главное к утру

Редакция КС подготовила подборку главных событий, произошедших к утру четверга, 5 июня: «Нужно давить на Путина»: США и Европа одновременно введут санкции против России? Путин жестко отчитал главу «Газпрома».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии