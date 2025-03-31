За неделю в Архангельской области произошло 118 преступлений

Состоянием оперативной обстановки за прошедшие семь дней поделилось региональное УМВД России.На территории Поморья с 24 по 30 марта было зарегистрировано 118 преступлений, в том числе 42 тяжкого и особо тяжкого характера.
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