Супер пышные куриные котлеты! А всё благодаря одной добавке…

Настолько пышных котлет у меня давно не получалось. Попробовав их сделать по этому рецепту, была в полнейшем восторге! Овсяные хлопья, добавленные в фарш, не только придают объем котлетам, но и делают их сочнее… Эти куриные котлеты можно приготовить и в духовке! Еще отличная идея: поместить кусочек ….