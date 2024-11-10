Большая часть Чебаркуля осталась без электричества. Прокуратура начала проверку

Из масштабной аварии в Чебаркуле большая часть города осталась без электроснабжения. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Чебаркуля, авария произошла вчера, 9 ноября, вечером, на подземной линии электроснабжения.