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Профессор Унал: потеря Турцией С-400 ради американских F-35 станет ошибкой

Профессор Унал: потеря Турцией С-400 ради американских F-35 станет ошибкой

Возможное перемещение российских зенитных ракетных комплексов С-400 из Турции может поставить под угрозу отношения Анкары с Москвой, заявил профессор международных отношений Хасан Унал.

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