Сара Вагенкнехт похоронила партию «Линке»

На общеевропейские выборы в Европарламент левые в Германии впервые пошли отдельными колоннами. Сара Вагенкнехт, которую изгнали из «Линке» создала свою партию и ее дебют прошел очень удачно: она получила около 6%.
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