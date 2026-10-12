Во Владимирской области осудили двух «бизнесменов»-наркоплантаторов

Приговор вынесен двум мужчинам, которые выращивали и продавали наркотики в Петушинском районе. Один из них начал выращивать марихуану на своём участке, чтобы сэкономить на покупке, позже к делу присоединился знакомый, который фасовал и распространял наркотики.