Трампа предупредили о медвежьей услуге Грэма

Одобренный сенатом США законопроект Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) об «адских санкциях» против России оказывает администрации президента США Дональда Трампа медвежью услугу.
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