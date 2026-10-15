Как отмечает праздник «золотой голос России». Николай Басков Телеканал «Россия»Свой 50-летний юбилей народный артист России Николай Басков встретит на работе: сегодня и завтра у певца и телеведущего пройдут большие концерты на столичной «Live арена» К ним музыкант готовился много месяцев! И только потом артист сможет расслабиться и соберет своих близких друзей на праздничный ужин.
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