Как отмечает праздник «золотой голос России». Николай Басков Телеканал «Россия»Свой 50-летний юбилей народный артист России Николай Басков встретит на работе: сегодня и завтра у певца и телеведущего пройдут большие концерты на столичной «Live арена» К ним музыкант готовился много месяцев! И только потом артист сможет расслабиться и соберет своих близких друзей на праздничный ужин.