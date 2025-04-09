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Более 25 тысяч раз за 2024 год жители Ивановской области воспользовались Платформой обратной связи для решения насущных вопросов

Более 25 тысяч раз за 2024 год жители Ивановской области воспользовались Платформой обратной связи для решения насущных вопросов

<p> Платформа обратной связи – удобный инструмент для решения вопросов жителей региона. В прошлом году через ПОС поступило более 25 тысяч сообщений и обращений в адрес органов госвласти, местного самоуправления, других ведомств.

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