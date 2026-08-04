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Царьград

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Ребенок из Архипо-Осиповки едет на лечение в Краснодар после атаки БПЛА

Ребенок из Архипо-Осиповки едет на лечение в Краснодар после атаки БПЛА

Ребенок, пострадавший при атаке беспилотного летательного аппарата на населенный пункт Архипо-Осиповка в районе Геленджика, будет направлен на дальнейшее лечение в краевую клиническую больницу Краснодара.

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