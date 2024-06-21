Восьмилетняя сестра вундеркинда Алисы Тепляковой Лейя поступает в МГУ

Евгений Тепляков, отец Алисы Тепляковой, которая поступила в Московский государственный университет на факультет психологии в возрасте девяти лет, сообщил, что его восьмилетняя дочь Лейя также подала документы на поступление в МГУ.
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