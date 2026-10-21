Городские испытания продлятся до конца 2026 года В Москве начали испытывать мобильную роботизированную зарядную станцию для электромобилей, разработанную «Росатомом».
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