Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Вступил в силу закон, наказывающий за сбор некоторых краснокнижных грибов и растений

Вступил в силу закон, наказывающий за сбор некоторых краснокнижных грибов и растений

В России вступил в силу закон о запрете сбора некоторых видов краснокнижных грибов и растений. Федеральный закон устанавливает уголовную ответственность за умышленное уничтожение, незаконный сбор и оборот занесенных в Красную книгу РФ растений и грибов.

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