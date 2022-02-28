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Геннадий ОРЛОВ: Одоевского надо убирать на пару месяцев, нельзя его ставить больше. Он показал свою немощность, сыграл как юноша

Геннадий ОРЛОВ: Одоевского надо убирать на пару месяцев, нельзя его ставить больше. Он показал свою немощность, сыграл как юноша

- «Зенит», безусловно, порадовал, хотя Сутормин с одной стороны забил пенальти, молодец, а с другой - ну надо же было создавать искусственный офсайд, когда убегал Лисакович, - поделился известный комментатор Геннадий Орлов.

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