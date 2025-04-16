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ИЗВЕСТИЯ iz

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Бои на территории Австрии и Чехословакии

Бои на территории Австрии и Чехословакии

В течение 16 апреля на Земландском полуострове, северо-западнее и западнее Кенигсберга, войска 3-го Белорусского фронта, продолжая наступление, с боями заняли более 40 населенных пунктов, сообщают «Известия».

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